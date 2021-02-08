عاجل.. ولى العهد السعودى يعلن تطويرات تشريعية جديدة: لحفظ الحقوق والعدالة

وحسبما نقلت قناة "العربية" منذ قليل، قال الأمير محمد بن سلمان، إن مشروع "مدونة الأحكام القضائية السابق" لا يفى باحتياجات المجتمع، لافتًا إلى عدم وجود تشريعات واضحة سابقا أدى لتباين فى الأحكام.
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن الأنظمة ستحال لمجلس الوزراء والشورى وفق الأصول التشريعية، وستكون ضمن موجة جديدة من إصلاحات البيئة التشريعية.
وأضاف ولى العهد السعودى، أن أنظمة الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والعقوبات ستصدر تباعًا، وستراعى الالتزامات والاتفاقات الدولية التى انضمت إليها المملكة.
وشدد ولى عهد المملكة على أن مشروع الأنظمة الجديدة ستحد من الفردية فى إصدار الأحكام، وسيساهم فى رفع مستوى النزاهة وكفاءة الأجهزة العدلية، مؤكدًا على أن عدم وجود تشريعات واضحة كان مؤلمًا للأفراد والأسر، لا سيما المرأة.
وتوجه الأمير محمد بن سلمان بالشكر إلى العاهل السعودى وخادم الحرمين، الملك سلمان، نظرًا لتوجيهاته وحرصه على ضمان حقوق المواطنين والمقيمين.
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