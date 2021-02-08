مسؤول أمريكى سابق : لا يوجد ما يمنع ترشح ترامب للرئاسة مجددا

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس موظفى البيت الأبيض السابق، إنه لا توجد فرصة لإدانة الرئيس السابق دونالد ترامب فى محاكمته الثانية، موضحا أنه لا توجد طريقة تمكن الديمقراطيين من منع ترامب من الترشح للرئاسة مرة أخرى.





وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اعتبر ميك مولفانى، أنه "ليس هناك أى فرصة على الإطلاق لإدانة ترامب فى محاكمته ولا توجد فرصة لاستبعاده من منصب آخر، ولا يمكنهم عزله من البيت الأبيض لأنه غادر بالفعل". وأضاف: "سيكون الأمر مخيبا للآمال بعض الشيء نظرا لخطورة أحداث 6 يناير، خصوصا أنه لم يكن هناك أى تحقيق شامل فى القضية.. يبدو أنها ستكون محاكمة استعراضية سياسية ولن تشبه المحاكمة العادية المدعمة بالأدلة والتى يتم اتخاذ القرار على أساسها". وقال إن "تصرفات ترامب فى السادس من يناير، لم تحرض على الشغب"، مشيرا إلى أن "التاريخ سيذكر أن ترامب مرتبط بطريقة أو بأخرى بالشغب الذى حصل وهذا سيطغى على كل شيء آخر أنجزه هو وفريقه".

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