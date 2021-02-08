وزراء الخارجية العرب يؤكدون رفضهم لأى إجراءات تؤثر على حقوق الشعب الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - وأعاد المجلس -فى ختام اجتماع الطارئ الذى عقد اليوم الاثنين، برئاسة مصر لمناقشة الأوضاع العربية ودعم القضية الفلسطينية- التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها قرارات مجلس الأمن الدولى الداعية إلى الوقف الفورى والكامل لكافة أنشطة الاستيطان بما فى ذلك فى القدس الشرقية (لاسيما قرار مجلس الأمن2334) وإدانة الممارسات الإسرائيلية الأحادية التى تسعى إلى فرض حقائق جديدة على الأرض، وخصوصا بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضى والممتلكات الفلسطينية ورفضها انتهاكا للقانون الدولى يقوض فرص إحلال سلام عادل ودائم، والتأكيد على أهمية احترام القانون الدولى الإنسانى والتزامه فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية.

وشدد المجلس على تمسك الدول العربية بحل الدولتين الذى يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم فى منطقة الشرق الأوسط ومطالبة الجانب الإسرائيلى بالاستجابة لمبادرة السلام العربية عبر الاستئناف الفورى لمفاوضات السلام بناء على المرجعيات الدولية وما تضمنته المبادرة من عناصر هامة تحقق مصالح جميع الأطراف.

وفيما يلى نص القرار الصادر فى ختام الاجتماع الطارئ الذى عقد اليوم الاثنين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر لمناقشة الأوضاع العربية ودعم القضية الفلسطينية:

إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، إذ يشير إلى التطورات التى تشهدها المنطقة العربية، التى تستوجب وجود موقف عربى جامع يحول دون التدخلات الخارجية فى الشأن العربى ويحقق الحماية للأمن القومى العربى ويخدم المصالح العربية المشتركة، وإذ يؤكد على ضرورة استعادة الزخم للعمل العربى المشترك استنادا إلى رؤية تواكب التطورات وتسعى لتحقيق مصالح الشعوب العربية فى عالم متغير تتعدد فيه التحديات، وإلى مبدأ سيادة القرار للدول العربية مع التمسك الكامل بالقضايا المبدئية والحقوق الثابتة التى لا تتغير مع الظروف وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وإذ يؤكد أن الأمن القومى العربى هو جزء لا يتجزأ من الأمن الوطنى لكل دولة، وضرورة وقوف الدول العربية صفا واحدا لمواجهة الأخطار المحدقة والتدخلات الدولية والإقليمية والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة الدول العربية للدفاع عن المصالح العربية المشتركة، وإذ يؤكد على كافة قرارات مجلس جامعة الدول العربية بشان القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى وعلى أهمية إعادة اللحمة إلى الصف العربي، والتمسك بالموقف العربى الجامع حيال حقوق الشعب الفلسطينى الشقيق وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات الخاصة بعملية السلام ومبادرة السلام العربية.

والتأكيد على أن الدول العربية كمجموعة تحت مظلة جامعة الدول العربية تدافع عن مصالح مشتركة، وعن الأمن القومى العربى، وسط التفاعلات والتطورات المختلفة على الساحة الدولية، بما يحول دون الضغوط والتدخلات من القوى الإقليمية والدولية لتحقيق أجندات ومصالح تلك القوى على حساب المصالح العربية، وتسعى للحفاظ على مفهوم ومنطق الدولة تامينا لوحدة الشعوب بعيدا عن منطق الانقسام داخل المجتمعات العربية، والتأكيد على ضرورة وجود دور عربى جماعى فاعل فى مقاربة التحديات الإقليمية وجهود حل الأزمات التى تعصف بالمنطقة يقرر:

- إعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية، والتأكيد مجددا على التزام كافة الدول العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة ، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية والتأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارا الجمعية العامه للأمم المتحدة رقم 194.

- التشديد على تمسك الدول العربية بحل الدولتين الذى يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس القانون الدولى ، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التى أقرت عام 2002 بكامل عناصرها ومبدأ الأرض مقابل السلام، واعتبار هذا الحل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم فى منطقة الشرق الأوسط ومطالبة الجانب الإسرائيلى بالاستجابة لمبادرة السلام العربية.

- مواصلة الدول العربية الدفاع عن حق دولة فلسطين فى السيادة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية مقدساتها، والتأكيد على أهمية دور الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى المدينة فى حماية هذه المقدسات وفى الحفاظ على الهوية العربية للمدينة والوضع التاريخى والقانونى القائم فيها والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هى الجهة الوحيدة المخولة لإدارة هذه المقدسات وشئونها كافة، والتأكيد على الدور الذى تقوم به لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف والذراع التنفيذية فى الحفاظ على الهوية العربية ودعم صمود المقدسيين فى الدفاع عن حقوقهم المشروعة.

- تأكيد الرفض العربى لأية مشروعات أو خطوات إسرائيلية أحادية الجانب تنتهك حقوق الشعب الفلسطينى وتخالف القانون الدولى وتقوض حل الدولتين الذى لا بديل عنه وإعادة التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وفى مقدمتها قرارات مجلس الأمن الدولى الداعية إلى الوقف الفورى والكامل لكافة أنشطة الاستيطان بما ذلك فى القدس الشرقية ( لاسيما قرار مجلس الأمن2334).

- حث كل الأطراف الدولية، بما فى ذلك الأمم المتحدة والرباعية الدولية على اتخاذ خطوات عملية من أجل إطلاق مفاوضات ذات مصداقية تعالج جميع قضايا الحل النهائى تفضى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وإلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، والترحيب بجهود الأطراف الدولية، والإقليمية لدفع عجلة السلام العادل الذى يمثل خيارا استراتيجيا عربيا، والتأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف الرباعية الدولية فى هذا الإطار، وعلى أهمية انخراط المجتمع الدولى فى تسهيل إعادة إطلاق مفاوضات سلام ذات مصداقية بناء على المرجعيات الدولية المعتمدة تفتح الأفق لمستقبل أفضل للشعب الفلسطينى ولشعوب المنطقة، بالاستناد إلى المبادرة العربية للسلام.

- الترحيب بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية القاضى بأن الاختصاص الإقليمى للمحكمة الجنائية الدولية فى فلسطين يشمل الأرض الفلسطينية التى احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 وهى قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

- الترحيب بقرار دولة فلسطين إجراء الانتخابات وبالتطورات الأخيرة فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية والترحيب بكل الجهود التى تبذل من أجل تأمين المصالحة الكاملة بين الفلسطينيين.

- التأكيد على الحاجة للوفاء بالالتزامات الناشئة بموجب مقررات القمم العربية المتعاقبة بشأن دعم موازنة دولة فلسطين ، وتفعيل شبكة الأمان المالية بأسرع وقت ممكن.

- الإشادة بالدور الهام الذى تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فى توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وحث المجتمع الدولى على الوفاء بالتزاماته تجاه هذه الوكالة الدولية، من أجل مساعدتها على تجاوز العجز المالى الكبير الذى تعانى منه، والإيفاء بالتفويض الممنوح لها بقرار إنشائها.

- أهمية تواصل الدول العربية بالتنسيق مع العضو العربى فى مجلس الأمن مع أطراف الرباعية الدولية وجميع الأطراف المؤثرة بالنسبة لهذه القضية لحثها على الانخراط دون انتظار فى العمل على التوصل إلى تسويتها.

- الطلب إلى الأمين العام إجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة لمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى المجلس فى هذا الشأن.