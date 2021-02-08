نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محامو ترامب: محاكمته سياسية وغير دستورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إجراءات محاكمته بالسياسية وغير الدستورية.

وحث محامو ترامب، مجلس الشيوخ - الكونجرس- على رفض الاتهامات المقدمة ضد ترامب، وفقا لقناة العربية.

من ناحية أخرى، أظهر استطلاع أن ما لا يقل عن 56٪ من الأمريكيين يؤيدون محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، فضلا عن منعه من تولي أي منصب حكومي مستقبلا.

ووفقا لاستطلاع أجرته "ABC News" بالاشتراك مع شركة الأبحاث Ipsos، فإن 56٪ من المستطلعين يرون أنه يجب إدانة الرئيس السابق ترامب ومنعه من تولي المناصب العامة، في حين عارض 43٪ ذلك وصوتوا ضد إدانته.