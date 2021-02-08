تلقى فريق الأهلى المصري هزيمة ساحقة أمام منافسه بايرن ميونخ بنتيجة هدفين مقابل لاشئ فى المواجهة المثيرة التي جمعت بين الفريقين فى الثامنة مساء اليوم على ملعب أحمد بن على بالعاصمة القطرية الدوحة فى بطولة كأس العالم للأندية بالموسم الحالي 2020 – 2021، فقد أذاعت قناة bein sport و قناة كأس القطرية الرياضية أحداث المباراة بتعلق المعلقين الرياضين على محمد على وأحمد الطيب.

الأهلي المصري ضد بايرن ميونخ الألماني

تشكيل الأهلي ضد بايرن ميونخ

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السوليه – محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر – كهربا – حسين الشحات.

تشكيل بايرن ميونخ ضد الأهلي

حراسة المرمي: نوير.

خط الدفاع: ديفيز – بافارد – بواتينج – ألابا.

خط الوسط: روكا – كيميتش كومان – مولر – جنابري.

خط الهجوم: ليفاندوسكي

أهداف بايرن ميونخ ضد الأهلي المصري

انطلق الشوط الأول فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة العاشرة بتوقيت الامارات.حيث بدأ الشوط الأول بهجوم فريق بايرن ميونخ بهجمة خطيرة على مرمى محمد الشناوي ولكن دون جدوى، وفى الدقيقة العاشرة هدد البافاري مرمى الاهلي بقيادة الشناوي بعدة هجمات خطير ولكن يقف النادي الأهلى مدافعًا ضد هجمات البافاري الخطيرة، خصوصًا بعد اجراء الجهاز الفني بقيادة موسيماني أول تغييراته فى الشوط الأول بنزول ياسر إبراهيم بدلاً من علي معلول بعد اصابته، مما جعل أيمن أشرف يلعب في الجانب الأيسر، وياسر إبراهيم مدافعًا بجوار بانون.

وفي الدقيقة 17 افتتح اللاعب الألمانى روبرت ليفاندوفسكي أول أهداف المباراة بتسديدة قوية داخل شباك محمد الشناوي، ليخرج الشوط الأول بفوز بايرن ميونخ بهدف مقابل لاشئ.

وفى أحداث الشوط الثاني هدد النادي الأهلى مرمى بايرن ميونخ ببعض الهجمات القليلة ولكن دون هدف حقيقي، فى مقابل هجمات خطيرة من بايرن ميونخ الألماني، حيث أن الجهاز الفني للنادي الأهلي موسيماني استنفذ جميع تغييراته قبل انتهاء المباراة بربع ساعة.

صعود نادي بايرن ميونخ للدور النهائى فى كأس العالم للأندية على حساب المارد الأحمر

وفى الدقيقة 85 سجل اللاعب ليفاندوسكي الهدف الثانى ليرفع رصيده لهدفين، لينتهي الشوط الثاني بصعود نادي بايرن ميونخ للدور النهائى فى كأس العالم للأندية على حساب المارد الأحمر، ليواجه تيجريس أونال بقيادة جينياك، ويواجه المارد الأحمر بالميراس يوم الخميس القدم فى تحديد المركز الثالث والرابع.