البيت الأبيض : سنعود إلى الاتفاق النووى مع إيران إذا التزمت ببنوده

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكى، اليوم الاثنين، إنه إذا امتثلت إيران بالكامل لبنود خطة العمل الشاملة المشتركة التى تحكم برنامج طهران النووى "الاتفاق النووى"، فإن الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه.





وأضافت بساكى، أن ذلك قد يؤدى إلى اتفاق أكبر يعالج مجالات أخرى مثيرة للقلق أيضا، متابعة: "سيتم ذلك بالطبع مع شركائنا فى مجموعة 5+1 كما حدث عندما كنا نضع خطة العمل الشاملة المشتركة معًا فى المقام الأول"، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان موقف بايدن بشأن هذه القضية غير قابل للتفاوض، قالت بساكى إن بايدن "لم يقل ذلك أبدا" و "لم يرد على السؤال".

وقال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، أمس الأحد، إنه لن يرفع العقوبات الأمريكية عن إيران من أجل إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات.