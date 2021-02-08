مبعوث أوروبا: يجب توافق مصر والسودان وإثيوبيا قبل الملء الثانى لسد النهضة

جدة - نرمين السيد - أعرب المبعوث الأوروبى للدول العربية، اليوم الإثنين، عن أسف التكتل لفشل مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدًا على ضرورة التوافق بين الدول الثلاث قبل الملء الثانى للسد.





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