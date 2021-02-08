عقيلة صالح يؤكد لكوبيش أهمية استكمال مسارات حل الأزمة الليبية 

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، للمبعوث الأممى الجديد إلى ليبيا، يان كوبيش، على أهمية استكمال المسارين العسكرى والاقتصادى، بعد اختيار السلطة التنفيذية الجديدة فى ليبيا.





وأوضح صالح خلال اتصال هاتفى تلقاه من كوبيش، اليوم الاثنين، لبحث آخر مستجدات الأزمة الليبية، أنه بتعاون الخيرين من أبناء الوطن، تم إنجاز مرحلة هامة من مراحل الاتفاق السياسى، بالوصول إلى تشكيل مجلس رئاسى، واختيار رئيس للوزراء لحكومة الوحدة الوطنية التى سيتم تشكيلها فى الموعد الذى حدده الاتفاق السياسى الليبى فى جنيف. ومن جانبه أكد المبعوث الأممى الجديد إلى ليبيا، على أنه سيقوم بزيارة رسمية لرئيس مجلس النواب بمقر إقامته فى مدينة القبة، حسبما نقلت قناة "الحدث".

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