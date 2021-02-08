السعودية: يجب أن تكون الدول الأكثر تأثرًا بتهديدات إيران طرفا فى أى اتفاق

جدة - نرمين السيد - طالب وزير الخارجية السعودى، الأمير فيصل بن فرحان، بضرورة أن تكون الدول الأكثر تأثرًا بـ"تهديدات إيران" طرفا فى أى اتفاق دولى مستقبلى حول تسوية الخلافات النووية مع طهران.





وفى كلمة ألقاها باجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة، اليوم الإثنين، حذر بن فرحان من أن "النظام الإيرانى يهدد أمن واستقرار الدول العربية عبر مليشياته"، لافتًا فى هذا السياق إلى الهجمات التى استهدفت "المنشآت المدنية" فى المملكة مؤخرًا، والتى تشنها ميليشيا الحوثيين الممولة من إيران. وقال وزير الخارجية السعودى، إن المملكة تطالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته تجاه "التدخلات الإيرانية"، ووضع حد "لانتهاكات إيران وتهديدها للمنطقة". ونوه بن فرحان فى هذا السياق إلى "الأنشطة النووية والصواريخ البالستية الإيرانية التى تهدد الأمن الإقليمى"، مطالبًا بأن تكون "الدول الأكثر تأثرًا بتهديدات إيران طرفا فى أى اتفاق مستقبلى".

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