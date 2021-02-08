مديرو مساءلة وعزل ترامب يردون على مزاعم فريقه بعدم دستورية المحاكمة

رد مديرو المساءلة في مجلس النواب الأمريكي على محامي الرئيس السابق دونالد ترامب في مذكرة سابقة للمحاكمة اليوم الاثنين وتناولوا مزاعم ترامب بأن المحاكمة كانت غير دستورية وأن خطابه لم يحرض المشاغبين في مبنى الكابيتول في 6 يناير.
جاءت الإحاطة القانونية للديمقراطيين ردًا على ملف الأسبوع الماضي من فريق ترامب، وهو معاينة للحجج التي سيتم تقديمها في مجلس الشيوخ عندما تبدأ المحاكمة يوم الثلاثاء.
وكتب مديرو مجلس النواب بأن "الأدلة على سلوك الرئيس ترامب ساحقة، وليس لديه عذر أو دفاع عن أفعاله، كما أن جهوده للهروب من المساءلة غير مجدية على الإطلاق.
كما ورد في مقال الإقالة، خالف الرئيس السابق ترامب قسم المنصب وخان الشعب الأمريكي، بتحريضه على التمرد ضد حكومة الولايات المتحدة - والذي عطل التداول السلمي للسلطة - هو أشد الجرائم الدستورية التي ارتكبها رئيس على الإطلاق ".
وأفاد موجز مجلس النواب المكون من خمس صفحات بأن ترامب يمكنه أن يحاكم في مجلس الشيوخ عن جريمة ارتكبها أثناء وجوده في منصبه.
وكتب الديمقراطيون: "يقسم الرؤساء قسمًا مقدسًا يلزمهم منذ أول يوم لهم في المنصب وحتى آخر يوم لهم".
وتراجعوا عن ادعاء فريق ترامب القانوني بأن ادعاءات ترامب الكاذبة بأن الانتخابات سُرقت منه كانت محمية بموجب التعديل الأول ولا يمكن إثبات عدم دقتها.
وكتب مديرو مجلس النواب: "ادعاءات الرئيس ترامب المتكررة بشأن انتخابات" مزورة "و" مسروقة "كاذبة ، بغض النظر عن عدد الانحرافات التي يقوم بها محاموه لتجنب قول ذلك.
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