محسن رضائي: إيران تتحكم في 500 مليون شخص بـ 25 دولة

قال الجنرال محسن رضائي أمين سر "مجلس تشخيص مصلحة النظام" إن إيران تتحكم بـ 500 مليون شخص في 25 دولة بتجارة سنوية تبلغ 800 مليار دولار.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، لم يكشف رضائي أو يسمي الدول التي تتحكم إيران بمصائر شعوبها.
وأضاف الجنرال الإيراني المقرب من المرشد علي خامنئي "في الوقت الحاضر أصبحنا قوة عظمى ترسل الأقمار الصناعية إلى الفضاء ونقوم بتخصيب اليورانيوم ودخلنا النادي النووي".
وتابع القائد السابق بالحرس الثوري الإيراني "العالم حاليًا عاجز عن ايقاف تقدم إيران في شتى المجالات، لذلك دخل من باب الحرب الاقتصادية ضد بلادنا".
كان رضائي هو صاحب مشروع "الحزام الذهبي الإيراني" الذي يهدف للسيطرة الكاملة على الشرق الأوسط والتأثير على القوى العالمية، ويمتد المشروع الإيراني من أفغانستان مرورا بالعراق وسوريا حتى البحر المتوسط.
وأوضح أنه إذا كانت هناك قوة إقليمية تسيطر على هذا الحزام فسيكون بإمكانها الإشراف وإدارة شؤون المنطقة بأكملها.
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