البيت الأبيض: إدارة بايدن تخطط لاتخاذ إجراءات ضد جيش ميانمار

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس اتخاذ إجراءات محتملة ضد جيش ميانمار في أعقاب الانقلاب في ذلك البلد.

وقالت بساكي للصحفيين: "فيما يتعلق بالإجراءات التي نتخذها، هناك اعتبارات جارية أو عمليات سياسية جارية في فريق الأمن القومي لدينا أثناء حديثنا".

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