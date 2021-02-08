أمريكا تتعهد بمواصلة دعم السعودية فى مواجهة الحوثيين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على قيادة جماعة الحوثيين في اليمن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، إن الوزارة أبلغت الكونجرس بنيتها إعادة النظر في تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، لكنه استدرك قائلًا: "واشنطن ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين في اليمن".

وأكد برايس أن واشنطن ستواصل دعم السعودية في ظل استمرار الهجمات التي تستهدفها من قبل الحوثيين الذين يرتكبون أنشطة خبيثة.

وفيما يخص إيران، أوضح برايس أن واشنطن ستستخدم الاتفاق النووي كوسيلة للتفاوض على أتفاق أقوى وأطول مع إيران.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إلى أن بلاده تبحث عن طرق لتعزيز قدرة السعودية على حماية أمنها من الهجمات التي تستهدفها، لافتًا إلى أن تعليق دعم العمليات في اليمن، لا يعني التوقف عن محاربة تنظيم القاعدة الإرهابي.

وحول المحتجزين الأمريكيين في إيران، أكد برايس أن الخارجية الأمريكية ليس لديها شيء له أولوية أكثر من إعادة المحتجزين الأمريكيين حول العالم، بمن فيهم المحتجزين في إيران.