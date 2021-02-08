نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصواف: تحييد المحكمة الدستورية ضرورة لإتمام الانتخابات الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المحلل السياسي الفلسطيني، مصطفى الصواف، إن هناك اتفاقا بين الفصائل الفلسطينية، عدا حركة فتح، على أن المحكمة الدستورية يجب ألا يكون لها أي دور في الانتخابات المقبلة، وأن تحييدها هو أمر مهم.

وتابع الصوف، خلال لقاء على شاشة قناة الغد، أنه ينبغي ألا يتفرد أحد بمحكمة الانتخابات، وأن يكون هناك توافق بين الكل الفلسطيني حول محكمة الانتخابات التي ستطلع على القضايا المرفوعة بشأن الانتخابات.

وأضاف أن التوافق هو الحل في أي قضية خلافية، وأنه سيكون أمرا مهما حال توافره بين الكل الفلسطيني دون "تمترس" أي جهة خلف ما تريد.

بدأت الفصائل الفلسطينية حوارها في القاهرة، ما هي القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات؟ وما هي الخلافات التي يتعين البحث عن حل لها؟ وهل تتوفر الإرادة لجعل هذا الحوار منطلقا لحملة انتخابية تسفر عن نتائج مقبولة للجميع؟ وكان الحوار الفلسطيني في القاهرة؟.