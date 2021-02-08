نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح معبر رفح البري بدءاً من غد الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت سفارة دولة فلسطين في مصر أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف فتح معبر رفح البري لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين اعتبارا من غد الموافق التاسع من شهر فبراير .

وأوضحت سفارة فلسطين بمصر أن هذه الإجراءات تأتي نتاج مباحثات واتصالات ثنائية حثيثة بين القيادتين المصرية و الفلسطينية لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.

ويتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة.