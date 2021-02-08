منصة سلفة.. مزايا المنصة وشروط التقديم وطريقة التسجيل بالتفصيل

أطلقت المملكة العربية السعودية منصة سلفة ، والتي تعتبر أول منصة تقدمها “مؤسسة النقد العربي السعودي” لكي يحصل المواطن السعودي علي تمويل شخصي وسريع، سنوضح من خلال موقع “ثقفني” ما هي منصة سلفة، وما هي الشروط المطلوبة للحصول علي التمويل، وخطوات التسجيل في تلك المنصة، وكل ما يهم المواكن السعودي ويدور برأسه من أسئلة.

منصة سلفة

تعتبر أول منصة عربية موثقة من “مؤسسة النقد العربي السعودي”، وذلك لمساعدة المواطنين السعوديين علي تحقيق الأهداف المالية، من خلال تمويلهم لقضاء أمر ما طارئ أو لتأسيس مشاريع صغيرة لهم لكي يستفادوا منها، ويكون ذلك المبلغ المالي ما بين “1000 ريال إلي 5000 ريال”.

تتبع أحكام الشريعة الإسلامية.

تتميز بفترات سداد مجدولة وسهلة.

أسرع إيداع للعميل، خلال دقائق.

تمتاز بانخفاض أسعار فائدتها، فهي تنافسية.

أن تكون جنسية المتقدم سعودية.

الحد الادنى للتقديم 18 عام.

أن تتعدي مدة عمله”6″ أشهر.

الحد الادنى للراتب 3000.

في البداية يتم الدخول إلي الرابط الرسمي لمنصة سلفة ، للدخول إلي الصفحة الرئيسية.

وتقوم باختيار المبلغ الذي تريد الحصول عليه، وكذلك فترة السداد المتاحة لك.

ثم تضغط علي أيقونة “طلب تمويل”، وسوف يتم تحويلك مباشرةً إلي صفحة التسجيل.

وستقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة، من حيث “رقم الجوال، البريد الالكتروني، وكلمة المرور”.

ثم تضع علامة علي “قبول الشروط، والاقرار بصحة البيانات المدخلة”.

ثم تضغط علي أيقونة استكمال التسجيل ليكتمل طلبك تماماً.

مزايا منصة سلفةما هي شروط التقديمخطوات التسجيلما هي طرق سداد تلك سلفة؟

سيتم السداد عبر دفعات شهرية ثابتة في الحساب البنكي الخاص بتلك المنصة، وتوفر منصة سلفة ميزة لتنبيهك بميعاد الدفع، عن طريق “رسائل الجوال، أو مراسلة البريد الالكتروني الخاص بك”.