طريقة تحويل الرصيد من شريحة سوا بطريقة بسيطة ومُفصلة ، أصدرت شركة الإتصالات السعودية ( stc ) شريحة سوا في السوق السعودي، وتتميز هذه الشريحة بأن لها الكثير من الخصائص، وتُقدم العديد من الخدمات مثل الاشتراك في الباقات المختلفة، وتحويل الرصيد من شريحة سوا لشريحة سوا أخرى بكل سهولة، إجراء المكالمات المحلية والدولية، إرسال الرسائل النصية القصيرة سواء محلية أو دولية، تصفح الانترنت حسب الباقة التي تم الإشتراك بها، ويمكن معرفة الخدمات التي تم الإشتراك بها من خلال إرسال رسالة قصيرة إلي الرقم “800444”، وسوف يتم إرسال رسالة نصية للعميل مُوضح فيها جميع الخدمات التي تم الإشتراك بها.

طريقة تحويل الرصيد من شريحة سوا لشريحة أخرى بطريقة بسيطة ومُفصلة

تسعى شركة سوا لتقديم كافة الخدمات المميزة، التي تناسب جميع فئات المجتمع وتلبي حاجة المواطن السعودي، فى مجال الاتصالات سواء خارج المملكة العربية السعودية أو داخلها.

يتم تحويل رصيد من شريحة سوا بقيمة تبدأ من 5 ريال فأعلى.

بعد كل عملية تحويل يتم خصم نصف ريال مهما بلغت قيمة التحويل.

ويُلاحظ أنه في اليوم الواحد يمكن إجراء العديد من عمليات التحويل لأكثر من خط سوا.

شروط تحويل رصيد سوا داخل المملكة السعوديةطريقة تحويل رصيد سوا خارج المملكة السعودية

لقد أتاحت شركة الإتصالات السعودية خدمة تحويل الرصيد الدولي من شريحة سوا من داخل المملكة إلى شريحة أخري خارج المملكة، حيث يمكن للعميل معرفة قيمة المبلغ الذي يُسمح بتحويله عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة إلي الرقم “801500” باسم البلد المُراد التحويل إليها، واستقبال رسالة توضح رمز المبلغ الممكن تحويله، علي أن يتم تحويل الرصيد بالريال السعودي، ويقوم العميل المُحول له، بالتحويل إلى عملة البلد المتواجد بها. ويتم تحويل الرصيد عن طريقة إرسال رسالة نصية إلى الرقم ” 801500″، ويكون مضمونها الأتي:

( *133* رقم المُحول له * قيمة المبلغ المُراد تحويله # )، علي أن يقوم العميل المُحول إليه المبلغ تأكيد عملية التحويل فور استلام رسالة التحويل بواسطة هويته عن طريق إرسال رسالة إلي الرقم 1500ويكون مضمونها ( *133*رقم هويته # )، كما يمكن التحويل مباشرة عند إرسال المُرسل رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 1500مباشرة، ويكون مضمونها:

( *133*رقم المُرسل إليه * قيمة الرصيد المراد تحويله * رقم هوية المُرسل إليه # )

كيفية تحويل رصيد من شريحة سوا إلى شريحة سوا أخرى

يتم التحويل عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة إلي الرقم 900 ويكون مضمونها كالتالي:

( *144*رقم المُرسل إليه * المبلغ المُراد تحويله # ) ثم الضغط علي زر إرسال.