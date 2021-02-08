القوات العراقية تلقى القبض على 15 إرهابيا ينتمون إلى داعش

جدة - نرمين السيد - ألقت قوات الأمن العراقية القبض على 15 إرهابياً ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابى ومطلوبين للقضاء بموجب قانون مكافحة الإرهاب فى مناطق متفرقة من محافظة نينوى بشمال العراق.





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