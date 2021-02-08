فيديو .. العواصف الثلجية تعطل حركة السير فى أجزاء واسعة من بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وأصدر مكتب الأرصاد الجوى تحذيرا "شديدا" جراء قدوم العاصفة "دآرسى" لمناطق نوتنجهامشير وشيفيلد ولينكولنشاير، فيما جرى تعميم تحذيرات من "الدرجة الثانية" لمعظم أنحاء إنجلترا واسكتلندا وآيرلندا الشمالية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس". وتوقع المكتب أن يستمر تساقط الجليد وانخفاض درجات الحرارة حتى مساء يوم الأربعاء القادم.

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