فخر للعالم العربي.. إعلامية: لحظة فارقة في تاريخ الإمارات غدا

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إنه ساعات قليلة وتدخل دولة الإمارات العربية المتحدة تاريخ عالم الفضاء لتسطر إنجازاتها بأحرف من نور وذلك بوصول مسبار الأمل إلى المريخ بعد أن شق طريقه إلى عالم آخر بسرعة غير مسبوقة.

وأشادت" الرشيد"؛ في تصريحات لـ دوت الخليج، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وتفوقها في مجال الفضاء عربيًا وعالميًا بفضل أبنائها والدعم اللامتناهي من قبل الشيخ محمد بن راشد الذي يطمح دائما أن تكون بلاده في الصدارة في المجالات الجديدة والتي تتواكب مع متطلبات العصر .

وأشارت الرشيد، إلى أن وصول مسبار الأمل لمدار المريخ يعد حدثا يفتخر به كل العرب وليس الإمارات فقط، كما يعد نقلة نوعية على طريق فهم مناخ الكوكب الأحمر وغلافه الجوي الذي بدوره يعد عاملا أساسيا في تمهيد الطريق لإقامة أول مستوطنة بشرية مستقبلية على سطح كوكب آخر غير كوكبنا "الأرض".

وينتظر العرب، غدا الثلاثاء، حدثا تاريخيا في أولى خطواتهم العلمية الرائدة بمجال الفضاء وعلومه عندما يبلغ "مسبار الأمل" غاية رحلته بالوصول إلى الكوكب الأحمر.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أن دولة الإمارات بهذا الإنجاز تسجل اسمها بأحرف من ذهب في سجل الدول الرائدة في ارتياد الفضاء وعلومه ولتحقق حلم الرئيس المؤسس، الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان.

و"مسبار الأمل" يعد أول مسبار عربي ينطلق خارج مدار الأرض سيكون في حال نجاحه بتخطي الدقائق الـ27 العمياء والوصول إلى مدار الالتقاط في الموعد المحدد، أول الواصلين تليه مركبة الفضاء الصينية "تيانوين-1" ومركبة الفضاء الأمريكية " بيرسيفيرانس" اللتان تقصدان الغاية نفسها كوكب المريخ.

يشار إلى أن، كوكب المريخ، التوأم العجوز لكوكب الأرض، يعد الخيار الأمثل لإنشاء أول مستوطنة بشرية في كوكب خارجي حيث أن جميع الأدلة العلمية والأبحاث حول الكوكب تثبت أنه كان يوما ما مزدهرًا بالمياه والجو الرطب وأن غلافه الجوي كان في يومٍ ما أيضا ثقيلًا كثقل غلافنا الجوي.