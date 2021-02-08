الجيش اللبناني: زورق إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية في رأس الناقورة

أعلن الجيش اللبناني عن خرق زورق حربي تابع للجيش الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية في رأس الناقورة.

وقال الجيش اللبناني في بيان صادر عن مديرية التوجيه بالجيش اللبناني إنه ما بين الساعة 11.05 والساعة 11.07، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 203 أمتار.

وشدد بيان الجيش اللبناني على أن متابعة موضوع الخرق تتم بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.