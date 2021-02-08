أعلن الجيش اللبناني عن خرق زورق حربي تابع للجيش الإسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية في رأس الناقورة.
وقال الجيش اللبناني في بيان صادر عن مديرية التوجيه بالجيش اللبناني إنه ما بين الساعة 11.05 والساعة 11.07، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 203 أمتار.
وشدد بيان الجيش اللبناني على أن متابعة موضوع الخرق تتم بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اللبناني: زورق إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية في رأس الناقورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.