واشنطن تكشف عدد قواتها في سوريا

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن عدد جنودها في سوريا، مؤكدة وجود تنسيق مع الجانب الروسي بشأن العمليات هناك.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إنه يتم تنسيق العمليات العسكرية مع ​القوات الروسية​ في الجو وعلى الأرض في ​سوريا​ لمنع حصول أي صدام غير مقصود.

وذكر المتحدث باسم الوزراة الجنرال جون كيربي أن ​روسيا​ لم تبد أي تعاون لمعالجة أزمة سوريا، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وأوضح البنتاجون أن لديه 900 جندي أمريكي في سوريا، وتابع "ندعم ركائنا على الأرض وفي مقدمهم "قسد" بوسائل عسكرية متنوعة".