خيانة من قلب الجيش.. وزير الأمن والاستخبارات الإيراني: قائد كبير قدم الدعم لاغتيال محسن زادة

كشف وزير الأمن والاستخبارات الإيراني، محمود علوي، عن نورط أحد قادة الجيش في بلاده في عملية خيانة عظمى موضحا أن الشخص المقصود قدم المساعدات ووفر الدعم اللازم لتنفيذ اغتيال العالم النووي، محسن فخري زادة.

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وقال الوزير الايراني في تصريحات متلفزة بثت مساء اليوم الاثنين: "بعد ساعتين من اغتيال فخري زادة بدأوا بإطلاق الشعارات المعادية لوزارة الأمن، وذلك من دون أن يعوا الدور الذي لعبته الوزارة في هذه القضية"

وأضاف علوي "في اليوم التالي للاغتيال أدركوا أن وزارة الأمن والاستخبارات أبلغت القوات المسلحة بأن العدو يجمع معلومات في ذلك المكان الذي حدثت فيه العملية".

وتابع وزير الأمن والاستخبارات الإيراني، قائلا: "لقد أبلغناهم قبل خمسة أيام فقط بأن هناك مخطط لاغتيال العالم فخري زادة في ذات المكان الذي اغتيل فيه، فقط لم نكن نعلم موعد العملية".

واستطرد: "البعض غرد عبر تويتر، قائلين إن "وزارة الأمن كانت على علم بمكان وزمان الاغتيال فلماذا لم تتحرك"

وواصل: كانت لدينا معلومات عن مكان الاغتيال وليس موعد التنفيذ، الشهيد فخري زادة كان عضوا في القوات المسلحة، والشخص الذي وفر الإمكانات لعملية الاغتيال عضو في القوات المسلحة، ونحن في وزارة الأمن لا يمكننا الدخول في الشؤون الاستخباراتية للقوات المسلحة، لذا طلبنا من القوات المسلحة إرسال ممثل عنها لبحث مخطط الاغتيال، لكن العملية للأسف تمت قبل إرساله".

ووقع حادث اغتيال عالم النووي الايراني فخري زادة، رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع الإيرانية، والذي كان يعتبر من ابرز مطوري البرنامج الإيراني النووي، يوم 27 نوفمبر 2020 في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".

واشارت طهران بأصابع الاتهام الى اسرائيل في اغتيال عالمها النووي وسط تصعيد حاد بين الطرفين عقب الحادث