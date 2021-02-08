انت الان تتابع تفاصيل خبر “عمرها 3 آلاف سنة” طفل 9 سنوات بدولة عربية يعثر على مفاجأة غير متوقعة في رغيف الخبر أثناء تناوله الطعام والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - رغيف الخبز العادي وفي مدينة القدس العربية بأرض فلسطين المحتلة، عثر طفل مقدسي يبلغ من العمر 9 سنوات على مفاجأة لم يتوقعها أحد، وبحسب موقع “توبل مونت سيفتينغ بروجكت” فإن الطفل المقدسي عثر على خرزة ذهبية في رغيف الخبز يعود عمرها إلى حوالي ثلاثة آلاف عام، الأمر الذي أثار دهشته ودهشة زوية.

طفل 9 سنوات في دولة عربية يعثر على مفاجأة غير متوقعة في رغيف الخبر

وبحسب الموقع المذكور فإن الطفل الذي يسكن في مدينة القدس عثر على جوهرة ذهبية أثناء تناوله الطعام، وتتكون هذه الجوهرة من 4 طبقات كل طبقة منها وتتكون من كرات ذهبية صغيرة ومتسقة ومتصلة بشكل منسق وكانت على شكل زهرة، بالإضافة إلى أن هذه الجوهرة في حالة جيدة، ويدعى هذا الطفل الذي عثر على الجوهرة الذهبية “بنيامين ميلت”.

ومنذ أيام قليلة وبحسب صحيفة سبويتنك، تكرر الأمر ولكن بصورة مختلفة وفي دولة مختلفة، ففي الدولة الروسية وبالتحديد في مدينة دافليكانوفو، وأثناء تناول أحد الأشخاص لطعام العشاء، عثر الرجل على خاتم ذهبي ثمين الثمن في رغيف الخبز، ونظراً لأمانة الرجل ذهب إلى المخبز الذي جاء منه بالخبز.

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وتبين أن الخاتم الذهبي ثمين الثمن يعود إلى أحد العاملات في المخبز والتي قامت بخلعه ووضعه بجوارها قبل الشروع في تجهيز الخبز، وأثناء عملية العجن سقط منها سهواً، لينتهي به الحال في رغيف خبز.