خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي 2021 بخطوات بسيطة عبر schools.madrasati.sa

أعداد هائلة من الطلاب والطالبات في المملكة يبحثون عن رابط تسجيل الدخول على منصة مدرستي 2021، حيث تُعد منصه مدرستي التعليمية هي المنصة التعليمية التي يتلقى الطلاب والطالبات منها دروسهم في المملكة العربية السعودية عن بُعد تزامناً مع فيروس كورونا، فيوم بعد يوم يبحث الطلاب عن رابط منصة مدرستي 1442 من أجل الدخول عليها والحصول على شرح وافي وكافي لدروسهم في مناهجهم المقررة للفصل الدراسي الثاني، كما أنهم من خلال هذه المنصة يستطيعون تسجيل الغياب والحضور وحل الواجبات من خلال منصتي مدرستي أيضاً.

تسجيل الدخول على منصة مدرستي 2021

هناك أكثر من طريقة للدخول على المنصة التعليمية بالمملكة العربية السعودية، ويمكن الدخول على المنصة من خلال رابط منصة مدرستي التعليمية بشكل مباشر، ومن ثم إدخال اسم المستخدم الخاص بالطالب ورقم المرور الخاص به، وبعد ذلك الضغط على تسجيل الدخول، وهنا يأتي الوقت الخاص بسماع الطلاب لدروسهم المقررة في كافة المواد الدراسية، وبعد ذلك حل الواجبات على منصه مدرستي 1442.

خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا

من الممكن أيضًا الدخول إلى المنصة التعليمية السعودية “مدرستي” بكل سهولة عن طريق تطبيق توكلنا، وذلك عن طريق تثبيت تطبيق توكلنا على أجهزة الهاتف المحمول التي تعمل بنظامي الأندرويد وios، ويقوم الطالب بكتابة كلمة المستخدم الخاصة به وكلمة المرور، وبعدها الضغط على دخول.

مميزات منصة مدرستي التعليمية السعودية

تتوافر العديد من المميزات في منصة مدرستي التعليمية، وأبرز هذه المميزات أنها تقدم الدروس في مناهج الطلاب في كافة المواد الدراسية بأشكال مختلفة، فتقدم الشرح في أوراق مكتوبة، وفي فيديوهات مرئية لتزيد التفاعل بين المعلمين والطلاب، وبذلك فإن المنصة تعوض الطلاب عن الدروس الخصوصية، ويُذكر أنها متاح الدخول عليها على مدار 24 ساعة، ودائماً ما تحدث ذاتها، وتقدم أحدث الأساليب التعليمية للطلاب والطالبات، وهذا كله بأمر من وزارة التعليم السعودية.

منصة مدرستي التعليمية وتطويرها للطلاب

سنقدم لكم من موقعنا ثقفني الرابط الخاص بمنصة مدرستي التعليمية حتى يستطيع الطلاب متابعة دروسهم للفصل الدراسي الثاني، ومن الجدير ذكره أن وزارة التعليم السعودية تعمل على تطوير المنصة بشكل مستمر، وقامت في الآونة الأخيرة بإضافة العديد من المصادر التعليمية المكتوبة والمرئية من خلال الفيديوهات، حتى يستطيع الطالب التفاعل معها بشكل أفضل وفهم دروسه المقررة.