التقديم على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية، حيث وفر بنك التنمية الاجتماعية مرحلة ثانية من أجل التقديم للحصول علي قرض العمل الحر لبعض الفئات المستهدفة، وقد أظهرت البوابة الإلكترونية لبنك التنمية عن طريقة الحصول على تمويل نفاذ وشروط التسجيل لكل فرد يرغب في التسجيل حتي يتعرف كل مواطن علي مدي إمكانية قبول الطلب، وذلك بناءً علي بعض الحالات التي يشملها قرض العمل الحر وهم، الأفراد العاطلين عن العمل وليس لهم راتب، والمواطنين الغير مخدومين من جهة النظام المالي، وكذلك الأفراد الموظفين ويحصلون علي راتب شهري أقل من 14 ألف ريال وذلك في المسارات الخاصة بالنقل التشاركي مع الخدمات التخصصية، واليكم طريقة التقديم على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية.

برنامج تمويل قرض العمل الحر 1442

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أوضحت عبر بوابة العمل الحر الإلكترونية، أن هناك عدة أهداف من تنفيذ وتوفير تمويل نفاذ، ومن هذه الأهداف تحسين حياة المواطن السعودي المعيشية، والعمل علي تنشيط إجراء مثل هذه النوعية من الأعمال وتوفير الاستدامة لجميع الأفراد الذين يمارسونها، ويعد برنامج تمويل نفاذ فرصة من أجل تطوير الشمول المالي، والعمل علي توفير دخل آخر إضافي وأساسي لكل مواطن، كما يهدف برنامج تمويل نفاذ إلى زيادة مصادر الدخل وزيادة فرص التوظيف والتقليل من نسبة البطالة وتقليل نسبة الائتمانات غير المصرح بها وغير الرسمية.

شروط تقديم المواطنين على قرض العمل الحر

أوضحت بوابة التقديم داخل بنك التنمية الاجتماعية، شروط التقديم للحصول على قرض العمل الحر لجميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج: