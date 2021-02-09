رابط مباشر التسجيل في اختبارات التحصيلي 1442| رابط قياس للتسجيل في الاختبارات للثانوية العامة

اختبارات التحصيلي يستعد كافة الطلاب وطالبات المرحلة الثانوية المقيمين في المملكة العربية السعودية بالوقت الحالي للقيام بالتسجيل في الاختبار التحصيلي عبر موقع قياس التحصيلي للعام الدراسي 1442، والذي يسجل به كافة الطلاب بعد ظهور النتائج للثانوية للامتحانات التي قد اجتازوها، والذي قد تم تفعيله من قبل وزارة التعليم العالي السعودية، حتى أن يتمكنوا من القيام باختبار من خلاله بشكل إلكتروني، وهم في المنزل، بظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها المملكة العربية السعودية جراء فيرس كورونا المستجد وقد تم منع ذهاب الطلاب للمدارس وأصبح يتم سير العملية التعليمية عن بعد بشكل إلكتروني للمحافظة على صحة الأبناء.

التسجيل في اختبارا التحصيلي

على حسب ما تم التخطيط له من قبل هيئة التقويم والتدريب والتعليم، فمن المقرر أن يبدأ طالبات المملكة العربية السعودية يوم الأثنين الموافق 8 من شهر فبراير لهام 2021 الجاري، في التسجيل بالاختبار التحصيلي، قد تم بالفعل تفعيل منصة قياس ليسجل بها الطلاب والمتاحة حتى يوم 1 من شهر مارس، فيجب على كل من يرغب بالالتحاق بالجامعات التسجيل به، لأنه المعيار الأساسي لاختيار الطلاب الأكثر تحصيل في جميع المناهج الدراسية المقررة عليهم، حيث أنه يضم كلاً من الأحياء والكيمياء والرياضيات والفيزياء للمرحل الثلاثة لطلاب الثانوية العامة، ولا داعي للقلق حيث أن الاختبارات تنحدر لما شملته الصفوف من معلومات متنوعة.

الرابط الفعال للتسجيل في اختبارا التحصيلي

بإمكانك اتباع هذه الخطوات من أجل التأكد من تسجيل الدخول للموقع:

يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص لموقع قياس

يتم تحديد نوع الاختبار الذي ترغب في التسجيل به وبالعادة يكون “الاختبار التحصيلي”.

من ثم عليك باختيار نوع التحصيل الدراسي المرغوب به.

يتم إضافة عنوان الموقع الذي ترغب به سواء كان في المملكة أو خارجها.

سوف تنتقل على الفور للصفحة التي يوجد بها الاختبار الذي يخصك والوقت المحدد للقيام به.

سوف تقوم بوضع إجابتك بنفس الصفحة.