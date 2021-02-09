طريقة التسجيل في تطبيق tawakkalna برقم الحدود وطريقة إضافة تابع في توكلنا

tawakkalna ، طريقة التسجيل في توكلنا برقم الحدود السؤال الذي يبحث عنه المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية، لكي يتمكنوا من التسجيل في تطبيق توكلنا والاستفادة من الخدمات الإلكترونية الكثيرة الذي يقدمها تطبيق tawakkalna ، توكلنا هو من التطبيقات المميزة التي تم إطلاقه وقت انتشار فيروس كورونا المستجد، من قبل الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وذلك للحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا ومتابعة حالتهم الصحية، كما يوفر التطبيق إمكانية الحصول على تصريح خروج إثناء وقت منع التجول، الذي فرضته الحكومة السعودية للحد من انتشار الفيروس، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة التسجيل في تطبيق tawakkalna برقم الحدود وأيضا طريقة إضافة تابع، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

طريقة التسجيل في tawakkalna برقم الحدود

رقم الحدود هو الرقم الذي يحصل علية العامل الوافد إلى المملكة العربية السعودية وقت دخوله إلى أراضي المملكة، ويوفر برنامج توكلنا للوافدين إلى الأراضي الحجازية إمكانية التسجيل في توكلنا عن طريق رقم الحدود بكل سهوله، كل ما يجب على الوافد هو إدخال رقم الحدود الخاص به في المكان الخاص به علي tawakkalna app ثم إتباع الخطوات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل بنجاح، وهذه هي الخطوات :

أولا يجب عليك تحميل تطبيق توكلنا على الجوال إذا كان جوال أيفون أو أندرويد .

على الجوال إذا كان جوال أيفون أو أندرويد . أنقر على ( تسجيل جديد ) .

أكتب المعلومات المطلوبة منك بشكل صحيح مثل : رقم الحدود . تاريخ الميلاد .

ثم أنقر على خانة ( الموافقة بالشروط ) .

سوف يصلك رمز التحقق على رقم هاتفك المسجل به في منصة أبشر الإلكترونية .

أكتب رمز التحقق بشكل صحيح .

ثم حدد مكان الإقامة عن طريق الخريطة .

أجب عن الأسئلة الصحية التي يطرحها عليك التطبيق .

أنقر على أيقونة ( تسجيل ) .

وأخيرا يتم التسجيل في تطبيق توكلنا بنجاح، والحصول على الخدمات الإلكترونية التي يوفرها تطبيق tawakkalna بشكل مجاني .

طريقة إضافة تابع في tawakkalna برقم الحدود 2021

لكي تستطيع إضافة تابع على توكلنا سدايا ، يجب عليك إتباع هذه الخطوات :

أولا يجب تحميل توكلنا tawakkalna عن طريق الجوال أيفون أو جوال أندرويد .

عن طريق الجوال أو جوال . ثم عمل تسجيل دخول من حساب ولي الأمر، أو عمل تسجيل دخول من حساب المستخدم الذي يود إضافة التابعين له .

كتابة رقم الحدود بشكل صحيح .

كتابة كلمة المرور .

أنقر على أيقونة ( تسجيل الدخول ) .

سوف تصلك رسالة نصيه على الجوال تحتوي على رمز التحقق .

أكتب رمز التحقق الذي وصلك بشكل صحيح .

أنقر على تبويب ( حسابي ) .

ثم أختر ( أفراد الأسرة والمكفولين ) .

أكتب بيانات التابع الذي تريد إضافته إلى تطبيق أبشر توكلنا .

. أنقر على أيقونة ( حفظ ) .

وفي النهاية سوف يتم إضافة التابعين إلى توكلنا بنجاح .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم طريقة التسجيل في تطبيق tawakkalna برقم الحدود، وطريقة إضافة تابع في تطبيق توكلنا .