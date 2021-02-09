أخبار اليمن : اليمن.. تحذيرات من كارثة صحية بسبب نفاذ الوقود بالمستشفيات

اليمن.. تحذيرات من كارثة صحية بسبب نفاذ الوقود بالمستشفياتحذرت مكاتب الصحة العامة والسكان بأمانة العاصمة والمحافظات من كارثة صحية نتيجة أعمال القرصنة البحرية واستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان.

وطالبت مكاتب الصحة في بيانات، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والانسانية بالتدخل الفوري والعاجل لمنع توقف معظم المستشفيات عن أداء خدماتها للمواطنين.

كما طالبت بالضغط على دول تحالف العدوان للإفراج عن سفن المشتقات النفطية المحتجزة والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة بما يساعد على إمداد المستشفيات والمراكز الطبية بالوقود لضمان استمرارها في تقديم الخدمات.

وجددت البيانات استنكارها لاستمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية رغم خضوعها لآلية التفتيش وحصولها على تصاريح دخول، ما يعتبر جريمة حرب ضد الانسانية يرتكبها العدوان بحق أبناء الشعب اليمني ويضاعف من معاناتهم.

وحملّت البيانات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسئولية الكاملة جراء استمرار احتجاز سفن الوقود وانذار مخاطر وقوع كارثة انسانية دون مراعاة لنداءات الاستغاثة لمعظم القطاعات الحيوية والخدمية، خاصة القطاع الصحي الذي بات مهدد بالانهيار نتيجة نفاذ الوقود، ما يتسبب في تزايد معدلات الوفيات وبالأخص بين الأمهات والأطفال والاصابة بالأمراض والأوبئة الفتاكة.

وأوضحت البيانات أن استمرار الحصار ومنع دخول المشتقات النفطية يتسبب في نتائج كارثية على المنشآت الطبية الحكومية والخاصة ومنها توقف أقسام الغسيل الكلوي والطوارئ والعمليات والحضانات وعدم القدرة على تقديم خدمات طبية، خاصة العناية المركزة وتلف معدات وأجهزة طبية وكميات كبيرة من الأدوية والمحاليل نظراً لاعتماد تشغيلها على الكهرباء نتيجة عدم القدرة على حفظها بطريقة صحيحة.