إيران : عضو فى قواتنا المسلحة وفر الإمكانات لاغتيال فخرى زادة

جدة - نرمين السيد - وأوضح علوى، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، "بعد ساعتين من اغتيال فخرى زادة بدأوا بإطلاق الشعارات المعادية لوزارة الأمن، وذلك من دون أن يعوا الدور الذى لعبته الوزارة فى هذه القضية، فى اليوم التالى للاغتيال أدركوا أن وزارة الأمن والاستخبارات أبلغت القوات المسلحة بأن العدو يجمع معلومات فى ذلك المكان الذى حدثت فيه العملية".

وتابع: "لقد أبلغناهم قبل خمسة أيام فقط بأن هناك مخططا لاغتيال العالم فخرى زادة فى ذات المكان الذى اغتيل فيه، فقط لم نكن نعلم موعد العملية".

وأردف علوى: "البعض غرد على تويتر قائلين إن وزارة الأمن كانت على علم بمكان وزمان الاغتيال فلماذا لم تتحرك. كانت لدينا معلومات عن مكان الاغتيال وليس موعد التنفيذ، فخرى زادة كان عضوا فى القوات المسلحة، والشخص الذى وفر الإمكانات لعملية الاغتيال عضو فى القوات المسلحة، ونحن فى وزارة الأمن لا يمكننا الدخول فى الشؤون الاستخباراتية للقوات المسلحة، لذا طلبنا من القوات المسلحة إرسال ممثل عنها لبحث مخطط الاغتيال، لكن عملية الاغتيال للأسف تمت قبل إرساله".

وقتل فخرى زادة، رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع الإيرانية، والذى كان يعتبر من ابرز مطورى البرنامج الإيرانى النووى، يوم 27 نوفمبر 2020.