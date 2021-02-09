الكونجرس يعلن أول وفاة بفيروس كورونا بين أعضائه

جدة - نرمين السيد - توفى عضو مجلس النواب الأمريكى، الجمهورى رون رايت الذى يمثل ولاية تكساس، حسبما أعلن مكتبه فى الكونجرس، اليوم الاثنين، قائلا إنه تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بمرض "كوفيد 19".





وجاء فى البيان: "توفى عضو الكونجرس رون رايت بسلام عن عمر يناهز 67 عاما فى 7 فبراير 2021. وكانت زوجته سوزان إلى جانبه وهو الآن فى حضور ربهم ومخلصهم"، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن". وأردف البيان: خلال الأسبوعين الماضيين، تم إدخال رون وسوزان إلى مستشفى بايلور فى دالاس بعد إصابتهما بكوفيد- 19. ورايت هو أول عضو فى الكونجرس يتوفى بعد إصابته بكورونا. وأعلن مكتب رايت فى الكونجرس أنه قد ثبتت إصابته بفيروس كورونا فى 21 يناير، حيث قال النائب فى ذلك الوقت فى بيان: "إننى أعانى من أعراض طفيفة، لكن بشكل عام، أشعر أننى بخير وسأواصل العمل من المنزل هذا الأسبوع". وقال زعيم الحزب الجمهورى فى مجلس النواب كيفين مكارثى، فى بيان اليوم الاثنين: "قلوبنا مثقلة بنبأ وفاة رون.. أنا وجودى (زوجته) نرسل صلاتنا القلبية إلى سوزان وأطفالهم خلال هذا الوقت الصعب للغاية".

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