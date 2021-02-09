بكين تستضيف قمة صينية أوروبية

أعلنت الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، استضافة بكين لـ"قمة الصين- ودول وسط وشرق أوروبا لعام 2021".

وقالت الخارجية الصينية إن الرئيس شي جين بينج، سيلقي كلمة خلال القمة، التي سيتم عقدها عبر الفيديو.

ومن ناحية أخرى، سلطت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية الضوء على تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن للصين من أنها ستواجه "منافسة شديدة" من جانب الولايات المتحدة، متعهدا بأنه سيحافظ على سياسة سلفه دونالد ترامب الأكثر صرامة تجاه بكين.

واعتبرت الصحيفة أن تصريحات بايدن الأخيرة تعد أحدث علامة على استمرار التوترات الصينية الأمريكية في عهده، خاصة بعد أن قالت إدارته إنها ستحاسب بكين على "انتهاكاتها" وسجلها في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف بايدن - الذي تحدث لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية الليلة الماضية - أنه لم يتحدث بعد إلى الرئيس الصيني شي جين بينج منذ تنصيبه، لكنه أشار إلى أنه لن يتخذ موقفا أكثر ليونة تجاه بكين من سلفه ترامب.

وقال بايدن، في إشارة إلى ترامب: "لقد قلت له طوال الوقت إننا لا نحتاج إلى نزاع.. ولكن ستكون هناك منافسة شديدة.. ولن أفعل ذلك بالطريقة التي فعلها ترامب، ولكننا سنركز على القواعد الدولية".

وتابع بايدن، الذي أمضى وقتًا طويلًا مع شي جين بينج عندما كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما، أن الزعيم الصيني كان "ذكيًا للغاية" لكنه "لا يمتلك عظمًا ديمقراطيًا صغيرًا في جسده".