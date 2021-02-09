رسالة شديدة اللهجة.. تحرك عسكري عاجل من أمريكا ضد روسيا

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن سلاح الجو الأمريكي نشر قاذفات "بي 1" في النرويج للمرة الأولى في خطوة تبعث برسالة واضحة إلى روسيا مفادها أن الجيش الأمريكي سيعمل في منطقة القطب الشمالي ذات الأهمية الاستراتيجية ويثبت أنه سيدافع عن الحلفاء في المنطقة ضد أي عدوان روسي قريب من حدود البلاد.

وتنشر أربع قاذفات من طراز B-1 للقوات الجوية الأمريكية وما يقرب من 200 فرد من قوات دايس الجوية في تكساس في قاعدة أورلاند الجوية في النرويج، وخلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، ستبدأ المهام في الدائرة القطبية الشمالية وفي المجال الجوي الدولي قبالة شمال غرب روسيا، وفقًا للعديد من مسؤولي الدفاع.

حتى الآن، كانت المهمات العسكرية فوق القطب الشمالي تُنظم إلى حد كبير خارج المملكة المتحدة. يقول المسؤولون إن تحرك القوات الأقرب إلى روسيا يعني أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على الرد بسرعة أكبر على العدوان الروسي المحتمل.

وقال الجنرال جيف هاريجيان، قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا إن:"الاستعداد العملياتي وقدرتنا على دعم الحلفاء والشركاء والاستجابة بسرعة أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح المشترك".

وخلال الأشهر العديدة الماضية ، قام البنتاجون بتشغيل مجموعات مماثلة من قاذفات B-52 في الشرق الأوسط كوسيلة لإثبات قدرة الولايات المتحدة على نقل الأصول العسكرية بسرعة إلى مناطق يحتمل أن تكون متوترة. يستغرق التخطيط لمهمات القاذفات هذه أسابيع، لذا فإن نشر القوات في النرويج كان قيد الإعداد لبعض الوقت، كما يقول المسؤولون.

لقد أظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن بالفعل أنه مستعد لتبني نهج أكثر صرامة تجاه موسكو مما كان عليه في عهد سلفه، دونالد ترامب. أجرى أول اتصال له في أواخر الشهر الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وواجهه بشأن مجموعة من القضايا من هجوم إلكتروني واسع النطاق مؤخرًا إلى تسميم مشتبه به لشخصية المعارضة البارزة في البلاد.

كانت وزارة الدفاع قلقة للغاية بشأن التحركات العسكرية الروسية لإغلاق الوصول المحتمل إلى القطب الشمالي من أجل الموارد الطبيعية والوصول البحري مع استمرارها في عسكرة منطقة القطب الشمالي.

حذرت باربارا باريت، وزيرة القوات الجوية خلال إدارة ترامب عندما أعلن سلاح الجو كيف سيتعامل مع القطب الشمالي الصيف الماضي، من أن "الاستثمارات الروسية الأخيرة في القطب الشمالي تشمل شبكة من الأصول الجوية الهجومية وأنظمة الصواريخ الساحلية".

وتشير تقديرات الولايات المتحدة إلى أن روسيا تعتبر الحفاظ على وصولها إلى القطب الشمالي أمرًا حيويًا بشكل متزايد حيث يأتي ما يقرب من 25 ٪ من ناتجها المحلي الإجمالي من الهيدروكربونات شمال الدائرة القطبية الشمالية، كما أشار باريت.