التعليم عن بعد أيقاف النظام الخاص به فيما يتعلق بالجامعات والمعاهد

التعليم عن بعد وصدور القرار الخاص بإيقاف الدرسة عن بعد والقرار يشمل الجامعات والمعاهد وجاء هذا القرار اليوم الموافق 8 من فبراير لعام 2021 من دولة روسيا كما يشمل القرار أيقاف الخدمة التي تقدم عن طريق منصة التعليم عن بعد وكذلك أيضاً ما يتم تقديمه من خلال بوابة التعليم عن بعد وجاءت هذه التصريحات من عمدة موسكو السيد فلاديمير يفيموف الذي يرأس منصب عمدة موسكو للسياسة الافتصادية وأيضاً العلاقات الخاصة بملكية الأراضي وقال في تصريحات خاصة صدرت منه وتم بثها في وسائل الأعلام المختلفة بأن موقع التعليم عن بعد وكافة الخدمات التي يتم تقديمها من خلال الموقع تم إيقافها وذلك القرار يشمل الجامعات والمعاهد وهذا النظام الذي كان موضوع بسبب مكافحة أشكل التنقل لفيروس كورونا ومواجهته .

التعليم عن بعد وأبرز التصريحات التي جاءت من عمدة موسكو فيما يتعلق بهذا الشأن

في روسيا اليوم الموافق 8 من فبراير لعام 2021 تحدث عمدة موسكو عن هذا الأمر والذي جاءت تصريحاته وفقاً لما تم نشره عن طريق قناة روسيا اليوم المختصة في الأخبار بأن العاصمة الروسية موسكو سوف يتم في الأشهر القليلة القادمة العودة للحياة مرة أخري بشكل طبيعي وذلك القرار جاء بسبب ما تم عمله في روسيا من أجراءات لمواجهة فيروس كورونا ووفقاً للتصريحات بأنها نجحت في التصدي لهذا الفيروس وبناءً عليه تم صدور القرار الخاص بإيفاق التعليم عن بعد .

صدور القرار الذي يسري علي الدراسة والجوانب الأخري للقرار في روسيا

قالت عمدة موسكو بأن هناك أيضاً الترتيبات الخاصة بعودة كافة الموظفين في الجهات المختلفة وسيكون هذا الأمر بشكل تدريجي وأِشار في تصريحاته بأن من يعملون في العمل عن بعد عددهم يصل إلي مليون شخص ولا يتعدى هذا الرقم وتم التوضيح بأن حكومة روسيا تلاحظ بأن الحركة فيما يخص المرور في زيادة وأيضاً تم الملاحظة من حكومة روسيا بأن هناك أعداد من المواطنين الذين يذهبون لعملهم بشكل طبيعي كل يوم .

التعليم عن بعد والتصريحات الخاصة بهذا الأمر قال عمدة موسكو من روسيا بأن الفترة الماضية التي كانت تشهد تشديد بشكل حازم علي كافة مناطق روسيا بسبب ما حدث من فيروس كورونا كان هناك من يعملون في نطاق العمل عن بعد نحو 3.5 مليون من المواطنين وذلك كان في فصل الربيع الماضي وبحلول شهر الخريف كانت القود التي فرضتها حكومة روسيا جعلت عدد الأشخاص الذين يعملون عن بعد كان عددهم نحو من 1.5 مليون إلي عدد 1.8 مليون مواطن .