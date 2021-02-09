استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 عبر موقع وزارة الموارد البشرية

استعلام المساعدة المقطوعة 1442، رابط استعلام أسماء مستفيدي المساعدة المقطوعة برقم الطلب من خلال موقع وزارة الموارد البشرية يلقي اهتمام الكثيرين خلال الفترة الحالية، حيث تستعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإعلان عن موعد صرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين، وذلك بعد انتهاء عملية تحديث البيانات لكافة المستفيدين، والتي تم الإعلان عنها خلال الشهر الماضي، ويعد موعد إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي من أكثر ما ينتظره كافة المستفيدين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الكثير من هذه الأسر السعودي من أصحاب الدخل المنخفض، وفيما يلي تقدم لحضراتكم رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وكذلك توقع موعد إيداع المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين.

استعلام المساعدة المقطوعة 1442

رأت المملكة العربية السعودية أن من الضروري تقديم مساعدات مالية لعدد من الأسر السعودية من أصحاب الدخل المنخفض، والتي تأثرت حياتهم المعيشية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي قامت بها المملكة وفق رؤية المملكة 2030 بهدف النهوض بالأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وقد قامت وزارة الموارد البشرية بإنشاء برنامج المساعدة المقطوعة، وهي عبارة عن مساعدات مالية يتم صرفها للأسر السعودية الفقيرة بهدف توفير حياة كريمة لهذه الأسر، حيث يتم تقديم المساعدات النقدية للأسر ذات الدخل المنخفض، ومحدودو الدخل والعاجزون عن أداء بعض المهام الحياتية مثل دفع فواتير الكهرباء أو غيرها.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

تهدف وزارة الموارد البشرية لتقديم الدعم النقدي المقدم ضمن برنامج المساعدة المقطوعة لمستحقيه، ولهذا فقد وضع الوزارة شروط الحصول على المساعدة المقطوعة، وأشارت الوزارة إلي ضرورة تواجد هذه الشروط من أجل التسجيل في المساعدة المقطوعة، وقد تضمنت الشروط ما يلي:

أن يكون المستفيد سعودية الجنسية.

ألا يزيد عمر المستفيد عن 35 عاماً.

ألا يمتلك المستفيد سجلاً تجارياً.

ألا يغيب عن المملكة لمدة ثلاث شهور متتالية.

أن يقل دخل الأسرة عن 2000 ريال.

وقد وضعت الوزارة أولوية صرف المساعدة المقطوعة للأسر الأكثر فقراً والأرامل، والتي لديها عائل مسجون بشرط ألا تتجاوز مقدار المساعدات المالية المقدمة عن 30 ألف ريال لكل حالة حسب الضوابط المحددة لكل برنامج.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

من خلال رابط موقع وزارة الموارد البشرية، يمكن الاستعلام عن أسماء مستفيدي المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442، حيث يقوم المستفيد بالدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة، والانتقال لصفحة الخدمات الإلكترونية واستعلام المساعدة المقطوعة، ونقوم بتسجيل رقم الطلب ورمز التحقيق، والضغط على كلمة “عرض”.