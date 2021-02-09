اليوم .. مؤتمر لـ الصحة العالمية لإعلان نتائج دراستها حول نشأة كورونا

جدة - نرمين السيد - تعقد منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا، بتمثيل من خبرائها الذين عملوا فى مدينة ووهان بالصين، لتحديد مصدر نشأة فيروس كورونا المستجد، لإعلان نتائج دراستهم.





ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أفادت المنظمة، فى بيان لها، بأن فريقها الذى يعمل على تحديد مصدر نشأة فيروس كورونا المستجد، يستكمل زيارته التى تستمر 4 أسابيع إلى ووهان وسيعقد مؤتمرًا، الثلاثاء فى الساعة 11:00 بتوقيت جرينيتش، بمشاركة خبراء صينيين. وكان فريق منظمة الصحة العالمية قد وصل يوم 14 يناير الماضى، إلى مدينة ووهان، وزار خلال تواجده السوق التى أصبحت أول نقطة تفشى فيها الوباء الفتاك فى 19 ديسمبر 2019. وزار الفريق عدة مستشفيات متخصصة فى معالجة الأمراض المعدية، بالإضافة إلى معهد ووهان لأبحاث الفيروسات.

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