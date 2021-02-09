بريطانيا تعلن تأمين 50 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة للطفرة الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقال هانكوك فى إفادة صحفية إن الأدلة تظهر أن الجرعات التى تم توزيعها كان لها بعض التأثير ضد الطفرات الجديدة وخاصة الوقاية من الأمراض الخطيرة والوفيات".

وأوضح أن بريطانيا دخلت فى شراكة مع الشركة المصنعة CureVac لتطوير لقاحات يمكن أن تتكيف بسرعة السلالات الجديدة التى يتم اكتشافها"، مضيفا: "لقد اتفقنا على توريد مبدئى قدره 50 مليون جرعة تضاف إلى 400 مليون جرعة موجودة بالفعل لدينا".

وقد سجلت بريطانيا اليوم الاثنين، أدنى مستوى لإصابات كورونا الجديدة منذ شهرين بلغ 14.104 حالات مع تراجع ملحوظ لحالات الوفاة بلغ 333 وفاة.

وأطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعى ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، وجرى لاحقا المصادقة على مصل تنتجه شركة "موديرنا" الأمريكية.