وزير الخارجية الأمريكي: نعتبر القدس عاصمة إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلنكن، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر القدس هي عاصمة إسرائيل.

ومن ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلنكن، التزام الولايات المتحدة بأمن السعودية رغم إنهاء الدعم للعمليات في اليمن.

وقال وزير الخارجية الأمريكية في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" الأمريكية: "سنواصل بذل الجهود لحل الأزمة في اليمن دبلوماسيا".

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على قيادة جماعة الحوثيين في اليمن.