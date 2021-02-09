ضربة قوية لترامب قبل محاكمته في مجلس الشيوخ

كشف فريق الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من أعضاء مجلس النواب، وجود أدلة دامغة ضد ترامب في محاكمته أمام مجلس الشيوخ.

وقال فريق الادعاء وفق ما نقلته وكالة "رويترز": إن الأدلة ضد ترامب "دامغة ولا يوجد دفاع عن أفعاله".

كما وصفوا تحريض ترامب على التمرد بـ"أفدح جريمة دستورية يرتكبها أي رئيس على الإطلاق".

وكان مجلس النواب الأمريكي وافق على محاكمة ترامب بتهمة التحريض على التمرد، حيث تم نقل الأمر إلى مجلس الشيوخ الذي سينظر في المحاكمة.