كشف فريق الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من أعضاء مجلس النواب، وجود أدلة دامغة ضد ترامب في محاكمته أمام مجلس الشيوخ.
وقال فريق الادعاء وفق ما نقلته وكالة "رويترز": إن الأدلة ضد ترامب "دامغة ولا يوجد دفاع عن أفعاله".
كما وصفوا تحريض ترامب على التمرد بـ"أفدح جريمة دستورية يرتكبها أي رئيس على الإطلاق".
وكان مجلس النواب الأمريكي وافق على محاكمة ترامب بتهمة التحريض على التمرد، حيث تم نقل الأمر إلى مجلس الشيوخ الذي سينظر في المحاكمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضربة قوية لترامب قبل محاكمته في مجلس الشيوخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.