تحديث الصكوك العقارية إلكترونيا على موقع وزارة العدل السعودية خدمة تهم كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية مما يمتلكون أراضي أو منازل، فالجميع يريد تحديث الصكوك العقارية إلكترونيًا والتحول من الخدمات التقاليدية إلى الخدمات الحديثة، بما يضمن حفظ حقوقهم وانجاز الخدمات بسهولة، كما يمكن الاستعلام عن الصك العقاري على موقع وزارة العدل في أي وقت دون الحاجة للروتين.

تحديث الصكوك العقارية إلكترونيا

أطلقت وزارة العدل السعودية تحديث الصكوك العقارية إلكترونيًا من خلال موقعها الإلكتروني من أجل حصر الملكيات العقارية للمواطنين حتى يتم إثبات حالة الملكية، وكذلك الاستعلام عن الصك العقاري في السعودية بسهولة سواء للمنازل أو الأراضى، ويساعد تحديث الصكوك العقارية إلكترونيًا إلى التحول من الصك القديم الورقي إلى الصك العقاري الإلكتروني المدون رسميًا على موقع وزارة العدل.

طريقة الاستعلام عن الصك العقاري

أتاحت وزارة العدل السعودية الاستعلام عن الصك العقاري عبر موقعها الإلكتروني من أجل التيسير على المواطنين السعوديين من مختلف مدن المملكة من خلال الطريقة التالية:

تسجيل الدخول على موقع وزارة العدل الرسمي.

الضغط على إيقونة “الخدمات الإلكترونية”

اختر المزيد من القائمة المثنية.

اضغط على كتابات العدل.

اختر خدمة استعلام عن صك عقاري

انقر على الدخول إلى الخدمة

أكتب رقم الصك.

أضف تاريخ الصك.

الضغط على خدمة استعلام.

بعد ذلك تظهر للمستعلم كافة البيانات المتعلقة بالصك العقاري من “حالته، ونوع الصك، ومساحته، والمدينة، والحي، كذلك ورقم المخطط التي يقع بها الصّك والقطعة التي تقع فيها الوحدة السكنية من أجل إثبات ملكية الصك العقاري”.

أدخل على موقع وزارة العدل السعودية.

أكتب الخدمات الإلكترونية.

أضغط على تحديث الصكوك.

انقر على الحصول على الخدمة.

سجل الدخول على النفاد الوطني الموحد.

أضف كلمة المرور أو بطاقة الهوية الوطنية.

بعد ذلك تصلك رسالة نصية بها كلمة مرور مؤقتة.

أدخلها في المربع المخصص لذلك.

النقر على متابعة.

الموافقة على التعهد الخاص بالبيانات.

النقر على طلب جديد

إدخال بيانات مقدم الطلب إما من خلال المالك نفسه أو الوكيل أو الوريث وهي (الاسم، رقم الهوية الوطنية، نوع الهوية، تاريخ الميلاد، نسبة الملكية.

أضف بيانات الصك المراد تحديثه وهي (رقم الصك، مصدر الصك، تاريخ الصك بالهجري، مساحة العقار)

حدد القيود سواء كان العقار (وقف، مرهون ، وصية).

طريقة تحديث الصكوك العقارية إلكترونيا