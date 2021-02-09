رابط قياس تسجيل الاختبار التحصيلي لعام 1442 الفترتين الأولى والثانية، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد التسجيل في الاختبار التحصيلي لعام 1442، وما يمكن قوله هو أن أول أيام شهر فبراير الحالي كان بدايةً للتسجيل في الاختبار التحصيلي أمام طلاب الشهادة الثانوية القسم العلمي من البنين واستمر التسجيل حتى أمس الأثنين 8 فبراير 2021 ، ومن المعروف أن أسئلة الاختبار التحصيلي تشمل الصفوف الثلاثة التابعة للمرحلة الثانوية، حيثُ أن توزيع أسئلة الاختبار التحصيلي تكون بنسب محددة، وان درجات هذا الاختبار تضاف إلى نتيجة الشهادة الثانوية.

الاختبار التحصيلي لطلاب المرحلة الثانوية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الأمس الأثنين الموافق 8 من فبراير الجاري لعام 2021 هو بداية جديدة لتسجيل في الاختبار التحصيلي لعام 1442 للفترتين الأولى والثانية، حيثُ أن بدأت الفترة الأولى من تسجيل طالبات المرحلة الثانوية من تاريخ أمس 8 فبراير وسوف تستمر حتى 15 مارس المقبل، أما الفترة الثانية قد بدأت من أمس الأثنين وتستمر حتى يوم 2 إبريل القادم.

الدخول على الرابط الرسمي لموقع قياس (www.qiyas.sa)

الدخول على ملف المستفيد

تعبئة البيانات المطلوبة من السجل المدني وكلمة المرور

أما في حالة مستخدم جديد فعليكَ انشاء حساب خاص بك من خلال النقر على أيقونة سجل الأن

ثم يظهر ملف المستخدم الشخصي الذي يحتوي على قائمة تشمل كافة الاختبارات المسجلةمن اختبارات متاحة واختبارات سابقة واختبارات ملغاه وكل ذلك مضاف إليه النتائج

يظهر أسفل الصفحة ما يسمى بالسجل المالي(السجل الذي يوضح كيفية شحن الرصيد أو تحويله لشخص أخر)

ثم الضغط على خانة الاختبارات المتاحة للتسجيل

وهنا يتم الاختيار بين الاختبار الورقي أو المحسوب

ثم يتم عرض مجموعة من الشروط وبعد قرائَتِها يتم الموافقة عليها ثم الضغط على خانة التالي

ثم تظهر مقرات أداء الاختبار ويتم تحديد المقر حسب الموقع الجغرافي ومتاح المستفيد أن يحدد ثلاث أماكن

ثم يتم تحديد اليوم المتاح المستفيد لأداء الاختبار من خلال الأيام المظللة

ثم يظهر مخلص الحجز ثم يتم الضغط على خانة التأكيد.

خطوات التسجيل في المركز الوطني قياسالمركز الوطني للقياس والتقويم

وما يمكن ذكره هو أن المركز الوطني للقياس والتقويم قد وفر خدمة لسهولة التواصل مع المستفيدين من خلال الرقم الموحد 920033555، على أن هذه الخدمة متاحة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً.