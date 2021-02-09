اختبارات التحصيلي 1442 تلك الاختبارات التي تقيس قدرات طلاب المرحلة الثانوية التحصيلية من الفهم والمعرفة والتطبيق، وترجع أهمية هذه الاختبارات في أن بعض الجامعات لا تقبل الطلاب إلا بعد اجتيازها، ونتائج هذه الاختبارات ليست نجاح ورسوب، ولكن يحصل الطلاب على درجة ما تؤهله لدخول أحد الجامعات التي تقبل هذه الدرجات، ولابد من اهتمام الطلاب بالتسجيل المبكر عبر المركز الوطني للقياس.

مواعيد اختبارات التحصيلي 1442 الفترة الأولى عبر مركز قياس qiyas.sa

بعد إعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد التقديم في اختبارات التحصيلي 1442، أصبح من الواجب على كل طالب التسجيل المبكر فيها، وكانت المواعيد كالتالي:

يبدأ التسجيل في الفترة الأولى للإناث في الفترة من 8 / 2 /2021 م، وحتى 15 / 3 /2021م.

يبدأ التسجيل في الفترة الأولى للذكور في الفترة من 1 / 2 /2021 م، وحتى 15 / 3 /2021م.

كما حددت الهيئة مواعيد اختبارات التحصيلي 1442 للإناث والذكور، على أن تكون هذه الاختبارات ورقية وباللغة العربية؛ حيث تبدأ الفترة الأولى لكلا الجنسين “الإناث والذكور” من 17 / 4 /2021 م، وتنتهي في 22 / 4 /2021 م.

أسئلة اختبارات التحصيلي 1442

الهدف الأساسي من خضوع طلبة الثانوية العامة لاختبار التحصيل الدراسي هو قياس ما تم تحصيله خلال الدراسة الثانوية في المواد العلمية، المتمثلة في الكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات، وتقسم الأسئلة على هذه المواد بنسب متقاربة إلى حد ما، كما تغطي الأسئلة الثلاث مراحل للثانوية العامة بنسب متفاوتة:

السنة الأولى بنسبة 20%. السنة الثانية بنسبة 30%. السنة الثالثة بنسبة 50%.

كيفية الاستعداد لاختبار التحصيل الدراسي 1442

يرتبط الأداء المميز في اختبار التحصيلي دائمًا بما تم تحصيله خلال المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى الإلمام بطبيعة الاختبار، وذلك من خلال الاطلاع على كتيب الاختبار التحصيلي للتخصصات العلمية، وهناك مجموعة من الإرشادات العامة التي يتوجب على الطلاب الالتزام بها أثناء تأدية الاختبار:

الحضور في الموعد والمكان المحدد لأداء الاختبار، مع ضرورة الحرص على مراجعة الأوراق المطلوبة.

التأكد من استيفاء شروط اختبار التحصيلي؛ وذلك لضمان دخول قاعة الاختبار.

الحرص على الحضور المبكر بحوالي ساعتين عن موعد بدء الاختبار.

الاستماع الجيد لتوجيهات المشرف على قاعة الاختبار، والبدء بتسجيل المعلومات الشخصية في الصفحة الأولى.

الإجابة على الأسئلة تكون من خلال التظليل على الحرف الذي يتضمن الإجابة الصحيحة.

الإجابة تكون من خلال استخدام قلم رصاص “HB-2″، والامتناع عن استخدام أقلام الحبر أو الجاف.

الحرص على إحضار قلم من النوع المطلوب.

في حالة عدم الرضا عن نتائج اختبار التحصيلي 1442 يستطيع الطالب دخول الاختبار مرة أخرى؛ حيث أنه بإمكان الطالب الخضوع للاختبار مرتين، الأولى قبل اختبارات الثانوية العامة، والثانية بعد الانتهاء منها، ويتم احتساب الدرجات الأعلى.