خطوات التسجيل في اختبارات التحصيلي قياس 1442 هجري: الإختبار التحصيلي هو مقياس موحد لجميع خريجي المرحلة الثانوية ليكون معياراً عادلاً ودقيقاً للجميع، مما يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة علي أختيار الطلاب الأكثر تحصيلاً في مقررات المرحلة الثانوية، والهدف من الإختبار هو قياس مدي تحصيل الطالب في عدد من المواد الدراسية خلال دراستة في القسم العلمي من المرحلة الثانوية ويقدم باللغة العربية، وتعمل هيئة تقويم التعليم والتدريب علي إقامة اختبار التحصيلي للتخصصات العلمية والتخصصات النظرية، وتُعد هذة الإختبارات شرطاً للالتحاق بالعديد من الجامعات في المملكة العربية السعودية ويعتبر الإختبار التحصيلي واحداً من الإختبارات التي تشمل طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي أثناء دراستهم أو بعد نجاحهم في هذة المرحلة الدراسية، وهو أحد الأختبارات التي يتم عقدها عبر المركز الوطني للقياس.

خطوات التسجيل في إختبارات التحصيلي

يتم التسجيل في اختبار التحصيلي للتخصصات العلمية او التخصصات النظرية من خلال موقع المركز الوطني للقياس، ولابد أن يقوم كل طالب بإنشاء حساب جديد قبل التسجيل في اختبارات التحصيلي، وهذة خطوات التسجيل في اختبارات التحصيلي:

الدخول علي موقع قياس.

كتابة رقم السجل المدني وإدخال كلمة المرور.

تجاوز اختبار التحقق ثم النقر علي تسجيل الدخول.

الضغط علي إختيار الإختبارات المتاحة للتسجيل.

إستخدام خيارات البحث للعثور علي الإختبار التحصيلي.

النقر علي خيار التسجيل بعد العثور علي الاختبار.

يجب عليك قراءة الملاحظات ثم الضغط علي زر المتابعة.

الموافقة علي الشروط ثم الضغط علي التالي.

اختيار المركز المناسب لتقديم الاختبار التحصيلي.

تحديد الوقت والتاريخ المناسب لتقديم الإختبار.

إتباع التعليمات حتي إنتهاء عملية التسجيل.

الدخول علي موقع قياس.

الضغط علي أيقونة سجل الآن.

اختيار نوع المتقدم لإنشاء الحساب الجديد من خلال الخيارات المتاحة.

إدخال المعلومات الأساسية المطلوبة ثم النقر علي متابعة.

كتابة الإسم الرباعي ثم إدخال جميع المعلومات الشخصية المطلوبة.

النقر علي أيقونة المتابعة بعد التحقق من صحة المعلومات.

إتباع المعلومات التي تظهر أمامك حتي إرسال الطلب.

كيفية إنشاء حساب في موقع قياسموعد إختبارات التحصيلي

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد إختبار التحصيلي 1442 هجري، للفترة الأولي والثانية، حيث بدأت فترة تسجيل اختبار التحصيلي ورقي من 1-2-2021 ويستمر التسجيل حتي يوم 12-4-2021 ميلادي