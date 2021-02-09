طريقة توثيق العقود في منصة مدد 1442 Mudad في السعودية .. خطوة بخطوة

طريقة توثيق العقود في منصة مدد 1442 Mudad في السعودية، وفرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية، بهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة المتوسطة في السعودية ضمن رؤية المملكة 2030 بما الالتزام بـ شروط الحصول على القرض المدعوم من البنك السعودي بالإضافة الحصول على كافة المساعدات المالية والإدارية للمشاركين في قطاع الأعمال.

طريقة توثيق العقود في منصة مدد 1442 Mudad

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توثيق العقود فى منصة مدد الإلكترونية من أجل تحسين كافة الخدمات المطروحة لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ليكون التسجيل على النحو التالي:

الدخول على منصة مدد الإلكترونية منصة مدد توثيق العقود.

حدد نظام الالتزام من الصفحة الرئيسية.

أكتب اسم المستخدم وكلمة المرور

انقر على كلمة دخول.

سجل اسم التحقق الذي يتم استقباله على رقم الجوال للمنصة.

النقر على كلمة تحقق.

اختر التزام توثيق العقود.

انقر على “توثيق”.

حدد الموظف الذي ترغب في توثيق عقده.

الضغط على كلمة توثيق العقد.

اكتب جميع البيانات الخاصة بالموظف

النقر على التالي.

ملء كافة البيانات في العقد.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

النقر على إرسال.

الجدير بالذكر أن يتم إرسال رسالة للموظف لتوثيق العقد وقبول الطلب، وفي حالة عدم قبول الطلب خلال سبعة أيام يتم إلغاء العقد.

خطوات توثيق العقود برقم الهوية

يتولى موظف منصة مدد الإلكترونية توثيق العقود برقم الهوية من خلال الخطوات الآتية: