طريقة حظر التعليقات المسيئة من الظهور فى منشوراتك على انستجرام ، يُعد الانستجرام ( Instagram ) من أكثر من أكثر مواقع التواصل الاجتماعي استخدامًا، فهو يعتبر وسيلة جيدة للتواصل مع الآخرين والتفاعل مع منشوراتهم، حيث يتيح لك مشاركة الموسيقى والصور ومقاطع الفيديو على حسابك الشخصي، وبالرغم من إلا أنك لا تعرف غالبية الأشخاص المتابعين لك، مما قد يُعرض لبعض المشاكل مثل التعليقات السيئة التي قد تُصيبك بالحزن أو تتعرض للإساءة من الآخرين في التعليقات على الصور أو مقاطع الفيديو، مما يدفعك إلى غلق حسابك نهائيًّا، ولمنع هذة الإساءة ولحماية المستخدمين من التعليقات المسيئة قام تطبيق انستجرام بتوفير ميزة بخطوات سهلة تمنع التعليقات المسيئة من الظهور في منشوراتك وتساعدك على حفظ خصوصياتك.

فالانستجرام، تطبيق مجاني حديث جدًا ظهر في 2010م، ويستطيع أى شخص تنزليه على الهاتف الخاص به، يعمل على مشاركة صورة أو تصويرها وتنزيلها مباشرة على Twitter أو Facebook ، فمن مميزاته تحويل أى صورة إلى حجم مربع بنسبة 3 : 4 وتصوير الفيديو بحد أقصى 15 ثانية، تم تأسيس الانستجرام من قِبل كيفين سيستروم ومايك كرايغر.

خطوات منع التعليقات المسيئة من الظهور فى منشوراتك على انستجرام

يمكنك التخلص من التعليقات المسيئة ومنعها من الظهور عن طريق عدة خطوات معينة منها

تحديث تطبيق انستجرام على الهاتف إلى اصدار حديث متاح فى الأندرويد أو الأيفون.

فتح التطبيق الحديث على الهاتف بالنقر على الأيقونة.

ادخل على الملف الشخصي الخاص بك، والضغط على الثلاث نقاط تجدها على الزاوية اليمنى أو اليسرى حسب لغة التطبيق.

الدخول على الاعدادات ( settings ).

الضغط على الخصوصية ( Privacy ) التي بها التعليقات.

سنجد خيار التفاعلات ( interactions ).

الضغط بجوار اخفاء التعليقات المسيئة ( Hide offensive ) لتفعيل الخيار.

تشغيل خاصية الفلترة اليدوية ( Manual Filter ) حتى تقوم بفلترة العبارات أو الرموز التي لا تريدها ضمن منشوراتك، مع ضرورة فصل الكلمات بفاصلة بين كل كلمة حتى يتم الادخال بطريقة صحيحة.

وتُعد هذه الطريقة من أفضل الطرق السريعة التي يمكننا من خلالها معرفة طريقة حظر التعليقات المسيئة من الظهور فى منشوراتك على انستجرام.

بعض مميزات الانستجرام

وتُعد ميزة البث المباشر من أفضل مميزات الانستجرام، فيمكنك من خلالها عمل بث مباشر للقصة الخاصة بك، مما يسمح للآخرين بمشاهدة البث والتفاعل معك من خلال التعليقات أو الاشتراك في ميزة البث المباشر، ويمكنك الانستجرام أيضًا من ارسال رسائل خاصة بينك وبين الآخرين.