الخارجية الأميركية: سنواصل الضغط على ميليشيا الحوثي

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أنها ستواصل الضغط على قيادة الميليشيا الحوثية في اليمن مؤكدة التزامها بدعم السعودية والدفاع عن أراضيها ضد هجمات الحوثيين.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن واشنطن ستنظر بسبل دعم السعودية في ظل استمرار الهجمات التي تستهدفها من قبل الحوثيين الذين يرتكبون أنشطة خبيثة.
وقال برايس: "نحن نريد تخفيف معاناة الشعب اليميني مع الاستمرار بالوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية".
وفي تصريحات لشبكة سي إن إن، أعاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التأكيد على التزام واشنطن بالدفاع عن السعودية ضد هجمات الحوثيين.
وفي الشأن الإيراني قال بلينكن إن الرئيس جو بايدن كان واضحا فيما يخص طهران وإن عليها أن تعود الى التزاماتها أولا ومن ثم تقوم الولايات المتحدة بالأمر نفسه وستعمل مع الحلفاء والشركاء نحو اتفاق أطول وأقوى.
من جهة أخرى، رفضت إيران الوَساطةَ الفرنسية، بينها وبين الولايات المتحدة فيما يتعلق بالعودة إلى الاتفاق النووي.
واتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق بانتهاكه داعيا إياهم إلى العودة لالتزاماتهم- على حد زعمه.
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