حاكم نيويورك يعلن خبرا سارًّا بشأن السيطرة على كورونا

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، اليوم الثلاثاء، السماح بتناول الطعام في المطاعم المغلقة والكافيهات بحلول يوم الجمعة المقبل، وذلك مع تحسن أوضاع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ومن ناحية أخرى، طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الإثنين، الشعب الأمريكي بارتداء الكمامة، وذلك للحفاظ على الجميع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال بايدن في تغريدة على تويتر: "من أجل عائلتك، وجيرانك، ومن أجل بلدك، ارتدي الكمامة".

وينتشر متغير فيروس كورونا الذي أغلق معظم أنحاء بريطانيا بسرعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، متفوقًا على سلالات متحولة أخرى ومضاعفة انتشاره بين الإصابات المؤكدة كل أسبوع ونصف، وفقًا لبحث جديد نُشر الأحد.

وبحسب "واشنطن بوست"، يأتي التقرير، الذي تم نشره على خادم ما قبل الطباعة MedRxiv ولم تتم مراجعته أو نشره في مجلة بعد، من تعاون العديد من العلماء ويوفر أول بيانات صلبة لدعم التوقعات الصادرة الشهر الماضي من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. أظهر متغير المملكة المتحدة أصبح مهيمنًا في الولايات المتحدة بحلول أواخر مارس.