أصدرت لجنة أمن ولاية شمال دارفور (في غرب السودان)، في اجتماع طارئ عُقد مساء الاثنين برئاسة الأمين العام لحكومة الولاية الحافظ بخيت محمد، قرارا، قضى بحظر التجول في مدينة الفاشر، عاصمة الولاية، على خلفية أحداث التخريب والحرق التي طالت البورصة السلعية ورئاسة محلية الفاشر عصر اليوم.
وقال والي شمال دارفور، محمد حسن عربي، الذي يزور الخرطوم، إنه قدم تقريرا مفصلا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، عن مجمل الأوضاع بالولاية، خاصة الأمنية، والأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة الفاشر، وحرق محلية الفاشر والنيابة وسيارة تتبع للشرطة.
وأكد والي شمال دارفور أنه وجه بتعليق الدراسة بجميع مدارس المدينة لثلاثة أيام، كما وجه الشرطة وغرفة العمليات المشتركة بتطبيق قوانين الطوارئ لحماية الممتلكات العامة والخاصة، لمنع الإخلال بالسلام العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعليق الدراسة وحظر تجول في مدينة الفاشر السودانية بعد أحداث التخريب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.