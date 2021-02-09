جورجيا تفتح تحقيقا في محاولة ترامب لتغيير نتيجة الانتخابات

قال مسؤول بمكتب سكرتير ولاية جورجيا الأميركية إن المكتب فتح تحقيقا رسميا في جهود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لتغيير نتائج الانتخابات في الولاية عام 2020.

جاء التحقيق بعد تسجيل مكالمة هاتفية لترامب في الثاني من يناير ضغط خلالها على سكرتير الولاية براد رافينسبرغر لتغيير نتائج انتخابات الولاية بناء على مزاعم كاذبة بشأن تزوير أصوات الناخبين. وقال والتر جونز المتحدث باسم مكتب سكرتير الولاية "يحقق مكتب سكرتير الولاية في الشكاوى التي يتلقاها"، ووصف التحقيق بأنه "إداري لتقصي الحقائق".

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