انخفاض قياسي في إصابات الإنفلونزا بالولايات المتحدة بسبب كورونا

كشفت دراسة أمريكية جديدة، انخفاض إصابات فيروس الإنفلونزا خلال الموسم الماضي، داخل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قياسي.

وقالت الدراسة التي نشرتها عدة وسائل إعلام إن فيروس الإنفلونزا، سجل انخفاضا قياسيا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الموسم الماضي بالمقارنة بالموسم الذي سبقه.

وأرجعت الدراسة السبب وراء ذلك، هو الحفاظ على ارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي ونظافة اليدين، بفعل فيروس كورونا المستجد.

ومن ناحية أخرى، طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الإثنين، الشعب الأمريكي بارتداء الكمامة، وذلك للحفاظ على الجميع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال بايدن في تغريدة على تويتر: "من أجل عائلتك، وجيرانك، ومن أجل بلدك، ارتدِ الكمامة".